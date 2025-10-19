Bei Couture-Premiere: Angelina Jolie präsentiert rückenfreies Kleid

Bei der Premiere ihres neuen Films "Couture" in Rom sorgte Angelina Jolie für Aufsehen. Die 50-jährige Schauspielerin erschien in einem rückenfreien schwarzen Kleid, das ihre großflächigen Tattoos zur Geltung brachte - darunter ein majestätischer Tiger und buddhistische Segenssprüche.
