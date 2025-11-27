Privat hat Frankreichs Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy keinen Grund zur Freude. Zumindest im Parc des Princes, beim Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain, zeigte er sich dennoch gut gelaunt.
Ist es eine willkommene Ablenkung von einer weiteren herben Niederlage vor Gericht gewesen? Unmittelbar nachdem das Kassationsgericht in Paris laut der Zeitung "Le Monde" die Revision von Nicolas Sarkozy (70) abgewiesen hat, besuchte der ehemalige französische Staatspräsident am Mittwochabend das torreiche Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain gegen Tottenham Hotspur.