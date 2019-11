1 Kennen sich seit vielen Jahren: Lilly Becker und Oliver Pocher Foto: imago/Gartner

Überraschung bei einer Charity-Gala in Bad Nauheim: Laudatorin Lilly Becker ersteigerte eine von Moderator Oliver Pocher eingebrachte Trophäe ihres Noch-Ehemannes Boris Becker zurück in den Familien-Besitz.

Überraschung bei der 10. Charity-Gala zur Förderung der Inklusion in Bad Nauheim: Eigentlich kam Lilly Becker (43) als Laudatorin für die Preisträgerin Kristina Vogel (29) zur Veranstaltung, doch der als Moderator anwesende Comedian Oliver Pocher (41) hatte eine Überraschung für die Noch-Ehefrau von Boris Becker (51) parat. Pocher hatte die Trophäe der Tennis-Legende vom zweiten Platz der ATP-Weltmeisterschaft aus dem Jahre 1994 dabei, die er selbst ersteigert hatte und nun für den guten Zweck versteigern lassen wollte.

Und diese Gelegenheit ließ sich Lilly Becker nicht entgehen, um das Stück wieder zurück in die Familie zu holen. Sie ersteigerte die Trophäe für 10.000 Euro. "Das gehört in die Becker-Familie", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Pocher hatte zuvor im Juli bei einer Auktion in London insgesamt zwei Stücke im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Pocher damals ebenfalls zur "Bild": "Boris Becker ist eine deutsche Tennis-Legende. Er hat uns viele grandiose Nachmittage und Nächte vorm TV geschenkt. Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil gern dazu beigetragen."

Lilly Becker und Boris Becker trennten sich im Mai 2018 nach rund neun Jahren Ehe. Es folgte ein erbitterter Rosenkrieg zwischen den beiden, der teilweise auch in den Medien ausgefochten wurde. Ob sie die ersteigerte Trophäe ihrem Ex zurückgeben wird oder diese ein Andenken für den gemeinsamen Sohn Amadeus (9) sein soll, verriet Lilly Becker bislang noch nicht.