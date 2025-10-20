Vor etwas mehr als einem Jahr ist Dave Grohl "außerhalb" seiner Ehe Vater geworden. Am Wochenende hat sich der Foo-Fighters-Musiker erstmals wieder mit seiner Ehefrau Jordyn Blum auf dem roten Teppich gezeigt.

Ein seltener aber symbolträchtiger Auftritt: Dave Grohl (56) und seine Ehefrau haben es offenbar geschafft, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte der Foo-Fighters-Frontmann auf Instagram mitgeteilt, dass er "außerhalb" der Ehe Vater geworden ist. Jetzt wurde er erstmals wieder gemeinsam mit Jordyn Blum (49) auf einem roten Teppich gesichtet.

Das Ehepaar, das bereits seit dem Jahr 2003 verheiratet ist, besuchte gemeinsam eine Veranstaltung der gemeinnützigen Organisation Hope the Mission. Die Einrichtung kämpft gegen Armut, Hunger und Obdachlosigkeit im Großraum Los Angeles. Bei dem Event wurde Grohl für seinen ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. "Gestern Abend haben wir bei unserer Gala Herrn Grohl, der über 3.500 Mahlzeiten für uns gekocht und serviert hat, geehrt,", heißt es in einer Story auf dem Instagram-Account von Hope the Mission. Alleine während eines großen Sturms im Februar 2023 hatte Grohl laut eines damaligen Berichts der "Los Angeles Times" rund 450 obdachlose Menschen bekocht.

"Sie hat ihm vergeben"

Dave Grohl hatte im September 2024 geschrieben, dass er "außerhalb" seiner Ehe Vater eines Mädchens geworden ist sowie ein "liebevoller und unterstützender Elternteil" für seine jüngste Tochter sein wolle. Der Musiker, der außerdem drei Töchter mit seiner Ehefrau Jordyn hat, erklärte, dass er seine Familie liebe und alles tun wolle, was er könne, "um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen".

Im Sommer 2025 waren Grohl und Blum erstmals wieder gemeinsam bei einem öffentlichen Event gesichtet worden - beim Tennisturnier in Wimbledon. Rund ein Jahr nach Bekanntwerden des Seitensprungs erzählte ein namentlich nicht genannter Insider dem "People"-Magazin, dass das Paar heute wieder "sehr glücklich" sei. "Sie hat ihm vergeben", sagte die anonyme Quelle. "Aber sie wollten sich auch nie scheiden lassen - die Vorstellung, ihre Familie zu trennen, war für beide zu traurig. Sie lieben ihre Mädchen und sind beide großartige Eltern."

Grohl, der ursprünglich als Schlagzeuger von Nirvana bekannt wurde, habe sich angeblich schrecklich gefühlt und seine Ehefrau um Vergebung gebeten. Blum habe demnach das Gefühl, dass es sich gelohnt hat, für die Beziehung zu kämpfen.