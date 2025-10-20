Vor etwas mehr als einem Jahr ist Dave Grohl "außerhalb" seiner Ehe Vater geworden. Am Wochenende hat sich der Foo-Fighters-Musiker erstmals wieder mit seiner Ehefrau Jordyn Blum auf dem roten Teppich gezeigt.
Ein seltener aber symbolträchtiger Auftritt: Dave Grohl (56) und seine Ehefrau haben es offenbar geschafft, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte der Foo-Fighters-Frontmann auf Instagram mitgeteilt, dass er "außerhalb" der Ehe Vater geworden ist. Jetzt wurde er erstmals wieder gemeinsam mit Jordyn Blum (49) auf einem roten Teppich gesichtet.