Bushido gastierte am Dienstag in Stuttgart – und wurde von VfB-Profis überrascht. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Bushido gastierte am Dienstag in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart. Im Publikum waren auch einige VfB-Profis, die Geschenke für den Rapper im Gepäck hatten. In einem emotionalen Insta-Post bedankte sich der Musiker und gratulierte dem VfB.











Nach acht Jahren Bühnenabstinenz hat Bushido am vergangenen Dienstag auch in der Stuttgarter Porsche-Arena Halt gemacht. Und wenn der Gangster-Rapper ruft, kommen seine Anhänger in Scharen – so war die Arena mit 6000 Fans restlos ausverkauft. Inmitten der Zuschauer befanden sich auch einige VfB-Profis, die etwas Besonderes für den Musiker im Gepäck hatten.