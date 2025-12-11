Bei Burg Lichtenberg: Mehr als 1000 Unterschriften – Protest gegen Hühnerhof in Oberstenfeld

Der Protest gegen einen Hühnerhof bei der Burg Lichtenberg im Kreis Ludwigsburg formiert sich. Der Landwirt fühlt sich missverstanden – er sei ein Nahversorger, kein Großindustrieller.
Nur zwei Wochen – und schon 1000 Unterschriften gesammelt. Christoph Seeger ist zufrieden. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Lichtenberg“ blickt auf eine breite Unterstützung. Die BI kämpft gegen den Bau eines Hühnerhofs in der Nähe der pittoresken Burg, dessen Eigentümer Christoph Wichmann kürzlich erklärte, er werde keinen Biergarten eröffnen, sollte es dort zur Legehennen-Haltung kommen.