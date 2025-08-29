Glamour am Lido: Auf dem roten Premierenteppich in Venedig hat sich Emma Stone in einem glitzerndem Kleid gezeigt. Auch beim Fototermin überzeugte die Oscar-Preisträgerin mit einem stilvollen Auftritt.
Emma Stone (36) hat auf dem roten Teppich der "Bugonia"-Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die zweifache Oscarpreisträgerin begeisterte in einem silbernen Kleid mit glitzernden Streifen und Ballonrock. Auch die Träger der Robe glänzten im Blitzlichtgewitter. Ein Schlitz im Rock des Kleides gab den Blick auf ihre Sandaletten frei.