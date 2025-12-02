Bei British Fashion Awards: Bill Kaulitz glitzert mit der Royal Albert Hall in London um die Wette

Nach dem Motto "Mehr ist mehr ist mehr" ist Sänger Bill Kaulitz am Montagabend bei den British Fashion Awards in London von Kopf bis Fuß in einem funkelnden Look erschienen. Damit passte er perfekt zu der Location.
Da wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte: Bill Kaulitz (36) glitzerte bei den British Fashion Awards am Montagabend mit der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London um die Wette. Während der Veranstaltungsort dank zahlreicher Lichter fast wie ein Sternenhimmel aussah, erschien der Tokio-Hotel-Frontmann in einem XXL-Glitzeranzug und viel Schmuck.