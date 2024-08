Bei Bingo-Spiel: Schüsse auf Jamaika: acht Tote - darunter ein Kind

1 Tödliche Schüsse auf ein Bingo-Spiel: Jamaikas Polizei such nach den Tätern. (Illustration) Foto: South Florida Sun-Sentinel/Zuma Press/dpa

Eine Partie Bingo in einer Autowaschanlage endet in einem Kugelhagel. Jamaika hat eine der höchsten Mordraten der Welt, auch kleinere Gemeinden sind nicht sicher. Ein Achtjähriger ist unter den Toten.











Four Paths - Unbekannte haben auf Jamaika acht Menschen bei einem Bingo-Spiel erschossen. Weitere neun Opfer, darunter ein 21 Monate altes Baby, wurden angeschossen und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei des Karibikstaates mitteilte. Eine Männergruppe habe am Sonntagabend (Ortszeit) im Ort Four Paths das Feuer auf eine Autowaschanlage eröffnet, in der Bingo gespielt wurde, sagte Vize-Polizeichef Fitz Bailey in einem Video in sozialen Medien. Unter den Toten seien ein achtjähriger Junge und drei Frauen. Alle Mittel würden eingesetzt, um die Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.