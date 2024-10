Bei Bietigheim-Bissingen: Grotztunnel bleibt vier Wochen gesperrt

1 Die Fahrt durch den Grotztunnel ist vorerst nicht mehr möglich. Foto: Stadt Bietigheim-Bissingen

Seit dem heutigen Montagvormittag, gegen 9 Uhr, ist bei Bietigheim-Bissingen der Grotztunnel für den Verkehr vollgesperrt. Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Beton und der Austausch von Sicherheitsbeleuchtungen sowie weiterer technischen Komponenten. Die Sperrung wird nach Angaben der Stadtverwaltung bis Montag, 25. November, 9 Uhr, anhalten. Also exakt vier Wochen lang. Umleitungsstrecken über die Ludwigsburger Straße in Bissingen sind eingerichtet.