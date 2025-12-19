1 Der polnische Präsident Karol Nawrocki (r) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen während ihres Treffens im Präsidentenpalast Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa/Czarek Sokolowski

Der ukrainische Präsident hat vor einem russischen Angriff auf Polen im Fall eines Sieges Russlands über die Ukraine gewarnt.











Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem russischen Angriff auf Polen im Fall eines Sieges Russlands über die Ukraine gewarnt. „Ohne unsere Unabhängigkeit wird Moskau unweigerlich nach Polen und tiefer nach Europa vordringen“, sagte Selenskyj am Freitag während seines Besuchs in Warschau bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Karol Nawrocki.