Bei Besuch in Wales: König Charles ist voll des Lobes für Sohn Prinz William

König Charles (75) und Wales verbindet eine über Jahrzehnte andauernde Verbindung. Schließlich war der britische Monarch über 60 Jahre lang der Prinz von Wales, bevor er den Titel zur Thronbesteigung 2022 seinem ältesten Sohn übergab. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des walisischen Parlaments reiste Charles nun zusammen mit Königin Camilla (76) nach Wales, um dort im Senedd eine rührende Rede zu halten. Er richtete nicht nur emotionale Worte an Wales, sondern war zudem voll des Lobes für Prinz William (42) und dessen wachsende Verbindung zu der Gegend.

Vor den anwesenden Gästen sagte der ehemalige Prinz von Wales laut britischen Medienberichten: "Das ist ein Meilenstein auf einer Reise, die ich mein ganzes Leben lang mit Ihnen teilen durfte - in Zeiten, die von großen Veränderungen, tiefem Leid und enormen Erfolgen geprägt waren. Bei alledem haben sich mein Respekt und meine Zuneigung für die Menschen in diesem Land mit jedem Jahr vertieft."

Lesen Sie auch

Charles freut sich über Williams Verbindung zu Wales

Dem fügte er hinzu: "Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die Beziehung meines Sohnes zu diesem besonderen Land weitergeht, einschließlich seiner Rückkehr in dieser Woche nach Anglesey - Ynys Mon - ein Ort, von dem ich weiß, dass er ihm so viel bedeutet." Weiter fuhr König Charles fort: "Mit unzähligen besonderen Erinnerungen und besonderem Stolz kann ich mich Ihnen anschließen, wenn wir über das letzte Vierteljahrhundert der Geschichte nachdenken, die wir gemeinsam erlebt haben und für die Sie - durch Ihre Arbeit in diesem Senedd - große Verantwortung tragen."

1958 verlieh Queen Elizabeth II. (1926 - 2022) ihrem Sohn Charles im jungen Alter von zehn Jahren den Titel Prinz von Wales. Über zehn Jahre später wurde er in einer feierlichen Zeremonie am 1. Juli 1969 offiziell als Prinz von Wales in die Fürstenwürde eingeführt. Insgesamt trug Charles den Titel über 63 Jahre. Im Zuge seiner Thronbesteigung im September 2022 gab er ihn schließlich an seinen ältesten Sohn Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (42) ab.

William scheint Wales ebenso sehr zu schätzen wie sein Vater: Er lebte während seiner Tätigkeit als Such- und Rettungspilot bei der RAF Valley zusammen mit Kate von 2010 bis 2013 auf der Insel Anglesey. Am Dienstag (9. Juli) besuchte er dort seinen alten Stützpunkt und seinen ehemaligen Fluglehrer, wie unter anderem Fotos auf Instagram zeigen.