Bei Besuch in North Yorkshire: Prinz William trifft Bauernfamilien und holt Kuchen

Am 5. Mai hat Prinz William einen sehr bodenständigen Termin wahrgenommen. In North Yorkshire besuchte er einen Hof und traf dort Bauernfamilien. Auch ein paar Stücke Kuchen suchte er aus.
Prinz William (43) hat am 5. Mai einen Termin wahrgenommen, bei dem den britischen Thronfolger nicht der übliche Pomp erwartet hat, den ein Royal oft um sich hat. Er besuchte eine Farm in der Nähe von Richmond in North Yorkshire. Dort traf er mehrere junge Landwirte aus mehrgenerationalen Bauernfamilien aus der Region um Swaledale.