Bei Besuch in der Türkei: Lebensmittelvergiftung? Zwei Kinder in Istanbul gestorben

1 Die Familie war zu Besuch in Istanbul. (Symbolbild) Foto: Onur Dogman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Zwei Kinder sterben in Istanbul vermutlich an einer Vergiftung, die Eltern kämpfen um ihr Leben. Berichten zufolge ist die Familie aus Hamburg und war zu Besuch in der Stadt.











Link kopiert



Istanbul - Zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sind in Istanbul mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Sie seien am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hätten trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden können, teilte der stellvertretende Gesundheitsdirektor von Istanbul, Abdullah Emre Güner auf X mit. Die Eltern werden demnach auf der Intensivstation behandelt.