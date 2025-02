Bei Besuch in Brauerei: König Charles zapft sich ein Bier

1 König Charles III. bedient sich am Zapfhahn. Foto: ddp

König Charles III. hat am Montag eine Brauerei besucht und sich als geübter Bierzapfer gezeigt. Der Monarch zapfte sich kurzerhand sein eigenes Pint.











König Charles III. (76) hat am Montag eine familiengeführte Brauerei besucht - und sich dabei selbst am Zapfhahn bedient. Der Monarch zapfte sich in der Tower Brewery in der englischen Stadt Burton-upon-Trent in der Grafschaft Staffordshire ein Pint des hauseigenen Biers "Gone for Burton". Fotos zeigen Charles sichtlich amüsiert beim Ziehen des Zapfhahns. Kein Wunder, dass der Monarch anschließend auch die augenzwinkernde Aufforderung des Brauereibesitzers, doch einen Schluck zu probieren, annahm.