Prinz William (42) ist für einen eintägigen Besuch nach Belfast gereist. Dort standen zwei Termine an - einer wegen seiner Homewards-Initiative und einer an einem Campus der Ulster-Universität.

Zunächst ging es für den älteren Sohn von König Charles III. (76) laut eines Berichts der britischen BBC in eine Einrichtung der The Simon Community - eine vorübergehende Unterkunft für junge Menschen, die mit Obdachlosigkeit zu kämpfen haben. Dieser Termin fand im Rahmen der Homewards-Initiative der Stiftung The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales statt. Der Thronfolger hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Netzwerk unterschiedlichster Organisationen Obdachlosigkeit zu beenden. Es sei großartig, den Fortschritt der Initiative in Nordirland zu sehen, heißt es unter anderem in den Storys auf dem Instagram-Profil von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42).

Danach ging es für William weiter an einen Campus der Ulster University. Dort sei der Royal nicht nur von zahlreichen Studentinnen und Studenten bejubelt worden. Er sprach auch mit einigen Studenten der Ulster Screen Academy, die sich als treibende Kraft hinter der nordirischen Filmindustrie sieht und auch Talente in Bereichen wie Animation und Fotografie fördern soll.

William ließ sich vor Ort ein Produktionsstudio zeigen und traf auch den in Belfast geborenen Schauspieler James Martin, der unter anderem in dem mit dem Oscar prämierten Kurzfilm "An Irish Goodbye" mitgespielt hat. Aufnahmen von dem Besuch zeigen William unter anderem auf einem Motorrad vor einem Greenscreen und auf der anderen Seite, hinter der Filmkamera.

Bei all seinen öffentlichen Aufgaben hat William natürlich nicht den Geburtstag seines Vaters vergessen. König Charles III. wird am heutigen 14. November 76 Jahre alt. In einer weiteren Instagram-Story hieß es: "Wir wünschen seiner Majestät, dem König, alles Gute zum Geburtstag". Das Prinzenpaar veröffentlichte dazu ein Foto, das kürzlich auf Charles' Reise nach Australien entstanden ist.