Bei besonderer Filmpremiere: Seltener Auftritt von Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr.

Sarah Michelle Gellar (48) und Freddie Prinze Jr. (49) haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Das Ehepaar schritt bei der Premiere von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" in Los Angeles Hand in Hand über den roten Teppich.

Gellar glänzt im Schmetterlingskleid

Gellar erschien zu der Veranstaltung in einem trägerlosen Minikleid im Schmetterling-Design von Oscar de la Renta. Zu dem Outfit in Blau- und Orangetönen kombinierte sie eine Clutch aus orangefarbenem Leder und spitze Pumps, die ebenfalls in der Signalfarbe leuchteten. Ihre blonden Haare hatte die Schauspielerin nach hinten gesteckt, nur zwei Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Freddie Prinze Jr. kam passend zu seiner Ehefrau ebenfalls in einem blauen Outfit. Er zeigte sich in einem dunklen Anzug und weißem Hemd.

Vor fast 30 Jahren waren die beiden schon mal bei der Premiere von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Im Oktober 1997 besuchten sie die Erstaufführung des Original-Slasher-Films, damals aber noch getrennt voneinander. Das spätere Paar hatte sich am Set des Films kennengelernt.

In der aktuellen Fortsetzung spielt Freddie Prinze Jr. erneut die Rolle des Ray Bronson. Und auch Jennifer Love Hewitt (46) kehrt als Julie James zurück. Gellars Figur hat dagegen das Zeitliche gesegnet. Prinze erzählte "People" über den neuen Film, dass er sich bei der Rückkehr in seine Rolle wie bei einem Highschool-Treffen fühlte. "Man hat keine Ahnung, was sich verändert hat und was gleich geblieben ist", sagte er. Der Film kommt am 17. Juli in die Kinos.

Seit 25 Jahren glücklich liiert

Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. sind seit dem Jahr 2000 ein Paar und seit September 2002 verheiratet. Die Schauspieler, die ihre Beziehung von der Öffentlichkeit fernhalten, haben zwei gemeinsame Kinder: eine Tochter, die 2009 zur Welt kam und einen Sohn, der 2012 geboren wurde.