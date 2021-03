1 Auf einer Baustelle in Ludwigsburg kam es zu einem Unfall. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Jaguar-Fahrer kollidiert auf deiner Baustelle in Ludwigsburg mit Warnbaken – das hat Folgen. Die Baustellenteile werden auf die Straße geschleudert. Eine 21-Jährige kann nicht mehr bremsen.

Ludwigsburg - Ein 27-Jähriger ist mit einem Jaguar an einer Baustelle in Ludwigsburg gegen beleuchtete Warnbaken gestoßen – die daraufhin auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Eine 21 Jahre alte Frau in einem Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen. Ihr Auto kollidierte am Freitagabend mit den Warnbaken.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Jaguar-Fahrer gegen 21.10 Uhr auf der Keplerstraße unterwegs. An der Baustelle hatte er den Beamten zufolge den Fahrbahnverlauf falsch eingeschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Jaguar entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro und am Mercedes ein Schaden von etwa 2000 Euro.