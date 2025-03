Auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen ist am Montag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Bombe gegen 18.15 Uhr, auf die Bevölkerung außerhalb des Werks hatte der Fund keine Auswirkungen.

Auf dem Mercedes-Gelände wird derzeit eine neue Lackiererei gebaut. Dabei stießen die Arbeiter auf die Weltkriegsbombe. Teilbereiche des Werks wurden deshalb ab 17 Uhr vorsorglich evakuiert. Wie viele Mitarbeiter konkret betroffen waren, konnte ein Mercedes-Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Die Entschärfung der Bombe begann gegen 18 Uhr, bereits etwa eine Viertelstunde später meldete der Kampfmittelbeseitigungsdienst Vollzug – die Bombe war entschärft. Auswirkungen auf das Stadtgebiet hatte die Entschärfung laut Stadtsprecherin Katrin Sadroschinski nicht.

Es ist nicht der erste Blindgänger, der bei Daimler entdeckt wurde. Bereits 2017 waren Weltkriegsbomben gefunden worden – mit viel stärkeren Auswirkungen. Denn damals mussten zweimal hintereinander mehr als 1000 Menschen ihre Wohnungen in der Nachbarschaft verlassen. Die Evakuierten kamen in einer Sporthalle in der Nähe unter. Auch in der Böblinger Innenstadt haben in den vergangenen Jahren Weltkriegsbomben immer wieder für Aufregung gesorgt.