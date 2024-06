US-Sängerin Katy Perry (39) begeistert bei der Fashion Week in Paris mit einem Hingucker-Look nach dem anderen. Bei der Balenciaga-Show am Mittwoch (26. Juni) zeigte sie sich nun in ihrem bisher gewagtesten Outfit.

BH? Fehlanzeige!

Perry trug nichts als ein Paar Boots im Look einer zerrissenen schwarzen Strumpfhose und einen übergroßen schwarzen Pelzmantel. Dazu kombinierte sie eine dunkle, schwarze Sonnenbrille. BH? Fehlanzeige! Das Outfit gewährte nicht nur einen Blick auf die Brüste der Sängerin, sondern auch auf ihre bewundernswerten Bauchmuskeln.

Ebenfalls bei der Balenciaga-Show waren Stars wie Vogue-Chefin Anna Wintour (74), Schauspielerin Naomi Watts (55), Model Ashley Graham (36), Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (61) und Schauspielerin Nicole Kidman (57). Letztere nahm in der Front Row neben Katy Perry Platz.

Katy Perry feiert im Juli Musik-Comeback

Perry hat im Rahmen der Paris Fashion Week schon mit mehreren Looks auf sich aufmerksam gemacht: Am Sonntag (23. Juni) lief sie bei der "Vogue World: Paris" in einem futuristischen Kleid mit zahlreichen Cut-outs über den Laufsteg, am Montag begeisterte sie in einem Denim-Korsett und am Dienstag zeigte sich die Sängerin in einem roten Minikleid mit 150 Meter langer Schleppe, auf der Lyrics ihres neuen Songs gedruckt waren.

Am 11. Juli veröffentlicht Katy Perry mit "Woman's World" ihre erste Single seit sie und Partner Orlando Bloom (47) im August 2020 erstmals Eltern wurden.