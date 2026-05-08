Königin Camilla gilt als verlässliche Trägerin von Kleidern - doch bei den Badminton Horse Trials 2026 erschien sie in einem schwarzen Hosenanzug. Ein überraschender Stilbruch.

Königin Camilla (78) hat bei den Badminton Horse Trials 2026 am Freitag (8. Mai) mit einem ungewohnten Look auf sich aufmerksam gemacht. Die Ehefrau von König Charles III. (77) erschien bei dem renommierten Pferdesportevent in Gloucestershire nicht in ihrem typischen Kleid, sondern trug einen schwarzen Blazer mit dazu passender Hose. Dazu kombinierte sie ein weißes Hemd sowie Plateau-Sneaker in Dunkelblau und trug ihre gesteppte Chanel-Tasche in Navy.

Camilla ist regelmäßiger Gast bei der Veranstaltung. Bei ihrem letzten Besuch im Jahr 2024 hatte sie noch ein kariertes blaues Kleid der Designerin Samantha Sung getragen, dazu kamelbraune Spitzpumps.

Im Rahmen ihres diesjährigen Besuchs überreichte Camilla Rosetten an Mitglieder des Ebony Horse Clubs - eine Geste, die dem Club, der Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Londoner Stadtteilen an den Reitsport heranführt, besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Museumseröffnung und Gartenfest

Nur einen Tag vor ihrem Ausflug nach Gloucestershire war Camilla in ganz anderer Mission unterwegs gewesen: Sie eröffnete die neue Ausstellung "Monarchy" im Fan Museum in Greenwich - in ihrer Eigenschaft als Patronin des Hauses. Dort wurde ihr auch ein besonders persönliches Objekt gezeigt: ein aufwendig gefertigter Fächer, der zu ihrem offiziellen Krönungsporträt gehört.

Schon zu Wochenbeginn hatten Camilla und Charles nach ihrer USA-Reise gesellschaftliche Präsenz in der Heimat gezeigt: Gemeinsam mit dem Duke und der Duchess of Edinburgh sowie Prinzessin Anne empfingen sie rund 8.000 Gäste beim ersten Gartenfest der Saison im Buckingham-Palast.

Wie ein Clip auf der königlichen Instagram-Seite zeigt, wählte Camilla für diesen Anlass einen vertrauten Look. Sie erschien in einem pastellblauen bestickten Mantelkleid von Fiona Clare. Dazu kombinierte sie einen passenden Hut von Philip Treacy und eine Brosche mit Mondsteinen und Diamanten.