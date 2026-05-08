Königin Camilla gilt als verlässliche Trägerin von Kleidern - doch bei den Badminton Horse Trials 2026 erschien sie in einem schwarzen Hosenanzug. Ein überraschender Stilbruch.
Königin Camilla (78) hat bei den Badminton Horse Trials 2026 am Freitag (8. Mai) mit einem ungewohnten Look auf sich aufmerksam gemacht. Die Ehefrau von König Charles III. (77) erschien bei dem renommierten Pferdesportevent in Gloucestershire nicht in ihrem typischen Kleid, sondern trug einen schwarzen Blazer mit dazu passender Hose. Dazu kombinierte sie ein weißes Hemd sowie Plateau-Sneaker in Dunkelblau und trug ihre gesteppte Chanel-Tasche in Navy.