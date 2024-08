Bei Auftritt in Hamden: Rapper Fatman Scoop muss auf der Bühne wiederbelebt werden

Sie wollten ein schönes Konzert erleben, doch für die Besucher in Hamden wurde der Abend zum Schock: Denn Rapper Fatman Scoop soll plötzlich hinter dem DJ-Pult ohnmächtig geworden sein und musste per Herzdruckmassage wiederbelebt werden.

Große Sorge um den US-amerikanischen Rapper Fatman Scoop (53): Der gebürtige New Yorker, der als Isaac Freeman III zur Welt kam, soll nach Informationen des Portals "TMZ" bei einem Auftritt zusammengebrochen sein. Er habe wiederbelebt werden müssen und sei in ein Krankenhaus transportiert worden.

Video zeigt Herzdruckmassage

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge am Freitag (30. August) im Town Center Park in Hamden, Conneticut. Der Musiker soll auf der Bühne plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Behörden bestätigten gegenüber "TMZ", dass es gegen 20.30 Uhr einen medizinischen Notfall gegeben habe. Hamdens Bürgermeisterin Lauren Garrett teilte über die sozialen Medien mit, dass der Rapper mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werde. Dazu schrieb sie laut "TMZ": "Bitte denken Sie an ihn und beten Sie für ihn."

Lesen Sie auch

Das Portal veröffentlichte auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie medizinisches Personal bei einer Person hinter dem DJ-Pult eine Herzdruckmassage durchführen. Wie Augenzeugen berichteten, soll es sich dabei um den Rapper gehandelt haben. Er sei dann auf einer Trage von der Bühne transportiert worden. Eine Bestätigung zu dem Vorfall von einem Sprecher des Musikers gab es vorerst nicht.

Fatman Scoop hat bereits mit vielen großen Namen im Hip-Hop zusammengearbeitet, etwa Missy Elliott (53) und Mariah Carey (55).