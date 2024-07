Bei Atlántida Film Fest: Königin Letizia ehrt Michael Douglas auf Mallorca für sein Lebenswerk

Die spanische Insel Mallorca ist dem US-amerikanischen Schauspieler Michael Douglas (79) seit Langem ans Herz gewachsen. Immer wieder sucht der Oscarpreisträger Erholung und Ruhe auf dem S'Estaca-Anwesen bei Valldemossa. Umso mehr dürfte er sich darüber freuen, dass er am Sonntagabend während der Abschlussgala des Atlántida Film Fests mit dem "Masters-of-Cinema"-Preis für sein Lebenswerk geehrt wurde. Und das von der spanischen Königin Letizia (51) höchstpersönlich.

Michael Douglas will mehr Zeit auf Mallorca verbringen

Die Preisverleihung fand im Innenhof des Misericòrdia-Komplexes in Palma bei mildem mallorquinischen Wetter statt. Die Frau von König Felipe VI. (56) sah dabei fast selbst wie ein Hollywoodstar aus: In einem eng geschnittenen Metallic-Kleid, zu dem sie Riemchensandalen und eine mit Pailletten besetzte Handtasche kombinierte, lief sie zusammen mit Michael Douglas über den blauen Teppich. Der Schauspieler wählte für den Anlass einen dunklen Anzug und ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Er schien sich mit der Königin einiges zu erzählen zu haben, denn beide plauderten angeregt miteinander. Nachdem sie ihn für sein Lebenswerk ausgezeichnet hatte, applaudierte Letizia für den Hollywoodstar, der seinen Preis stolz in die Höhe hielt.

Vielleicht erzählte Douglas der Königin von seinen Zukunftsplänen, in denen Spanien einen wichtigen Teil zu spielen scheint. Am 25. September wird der Star aus Filmklassikern wie "Falling Down - Ein ganz normaler Tag", "Wall Street", "Basic Instinct" und "Der Rosenkrieg" 80 Jahre alt. Wohl ein Anlass, um ein Stück weit kürzerzutreten. Er wolle jetzt "sechs oder sieben Monate" auf Mallorca verbringen, berichtete er laut "Mallorca-Zeitung" während einer Pressekonferenz vor der Preisverleihung. Er träume davon, "einfacher" zu leben - offenbar abseits der Glamourwelt von Los Angeles. Seinen runden Geburtstag hat er bereits in seiner Wahlheimat mit zahlreichen Gleichaltrigen vorgefeiert, wie er kürzlich in einem kurzen Video auf Instagram zeigte.