Bei Arte und ZDF: Doku Beckenbauer - Der letzte Kaiser kommt ins Free-TV

Die Doku "Beckenbauer - Der letzte Kaiser" ist rund um den ersten Todestag von Franz Beckenbauer erstmals im Free-TV zu sehen. Die Fußball-Legende starb am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren.

Am 7. Januar 2024 starb der als "Kaiser Franz" gefeierte Fußball-Star Franz Beckenbauer (1945-2024) im Alter von 78 Jahren. Die dreiteilige Dokumentation "Beckenbauer - Der letzte Kaiser" des Grimme-Preisträgers Torsten Körner (59, "Schwarze Adler") über Deutschlands größten Fußballhelden feierte bereits am 31. Oktober seine exklusive Premiere auf MagentaTV und wurde von Publikum und Kritik hochgelobt. Rund um den ersten Todestag Beckenbauers machen Arte und das ZDF die Doku-Trilogie auch im Free-TV zugänglich.

Filmische Hommage an Fußball-Legende

Der Journalist und Dokumentarfilmer Torsten Körner ist ein ausgewiesener Beckenbauer-Experte. In Zusammenarbeit mit dem Fußball-Kaiser verfasste er bereits die 2005 erschienene Biografie "Franz Beckenbauer: Der freie Mann". In seiner filmischen Hommage an den bayerischen Ausnahmesportler beleuchtet er anhand von seltenem Archivmaterial und Interviews prominenter Wegbegleiter wie Uli Hoeneß (72), Günter Netzer (80), Marius Müller-Westernhagen (76) und Günther Jauch (68) die erstaunliche Karriere des Sportlers.

Ab dem 7. Januar 2025 zeigt Arte die internationale Fassung des Dreiteilers, bei der unter anderem auch Fußball-Stars wie Michel Platini (69) und Didier Deschamps (56) zu Wort kommen. Ab dem 12. Januar wird sie zudem im ZDF als 88-minütiger Director's Cut zu sehen sein. In der Arte-Mediathek steht "Beckenbauer - Der letzte Kaiser" bereits ab dem 31. Dezember zur Verfügung, in der ZDFmediathek ab dem 8. Januar.