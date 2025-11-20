Bei Armeebesuch: Putin bekräftigt Festhalten an Kriegszielen in der Ukraine

Alle Welt diskutiert einen US-Friedensplan mit russischer Schlagseite für die Ukraine - nur Kremlchef Putin nicht. Er zeigt sich bei seiner Militärführung als unbeugsamer Kriegsherr.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim angeblichen Besuch einer Kommandozentrale das Festhalten an den Moskauer Kriegszielen in der Ukraine bekräftigt. „Wir haben unsere gemeinsamen Aufgaben, unsere Ziele. Das Wichtigste ist, unbedingt die Ziele der speziellen Militäroperation zu erreichen“, sagte Putin nach Kreml-Angaben bei einer Besprechung. Daran nahmen auch Generalstabschef Waleri Gerassimow und die Kommandeure der russischen Armeegruppen West und Süd in der Ukraine teil.