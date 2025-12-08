Bei ARD und ZDF: Die Serien-Highlights 2025 in den Mediatheken

ARD und ZDF setzen vermehrt auf Mini-Serien und Produktionen, die das junge Publikum ansprechen sollen. Ob Drama, Comedy oder High-End-Produktion - diese Serien sind wahre Highlights des Jahres 2025.
In diesem Jahr ging endlich die Fortsetzung der Highlight-Serie "Oktoberfest 1900" an den Start. Im Herbst erzählte "Oktoberfest 1905" die Geschichte der BR-Serie rund um das berühmte Volksfest weiter. Mit "Ku'damm 77" und "School of Champions" werden Anfang kommenden Jahres weitere Erfolgsserien der öffentlich-rechtlichen Sender fortgeführt.