Bei Apple TV+: Chief of War mit Jason Momoa startet: Beeindruckendes Herzensprojekt

1 In "Chief of War" hauptsächlich im Lendenschurz unterwegs: Jason Momoa. Foto: Apple TV+/Nicola Dove

Die neue Historienserie "Chief of War" entführt auf die Insel Hawaii vor über 200 Jahren. Superstar Jason Momoa spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern zog auch im Hintergrund die Fäden. Lohnt sich das Streamen?











Der allseits beliebte Mime Jason Momoa (46) eilt von Erfolg zu Erfolg. Erst in diesem Jahr spielte er die Hauptrolle in "Ein Minecraft Film", der Videospieladaption, die knapp eine Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einbrachte. Doch seit dem Jahr 2015 trägt der auf Hawaii geborene US-Superstar ein Herzensprojekt mit sich herum, das jetzt verwirklicht werden konnte: die epische Historienserie "Chief of War", die auf den Hawaii-Inseln am Ende des 18. Jahrhunderts spielt.