1 Das sind die Preiskategorien für das Konzert der Fantastischen Vier in Stuttgart. Foto: ak

Wer bei der großen Jubiläums-Tour der Fantastischen Vier dabei sein will, muss von diesem Montag, 30. September an, Ticket-Gutscheine in einer Filiale des Discounters erwerben.

Stuttgart - Die Namen der Orte, an denen die Fantastischen Vier im Sommer 2020 anlässlich der Tour zum 30. Geburtstag der Band auftreten werden, klingen gut. In München spielen die Deutschrapper auf dem Königsplatz, in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal, in Berlin auf der Parkbühne Wuhlheide und in ihrer Mutterstadt Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena. Nicht ganz so edel sind die Orte, an denen von diesem Montag, dem 30. September an, die Tickets für die Stadiontour über den Tresen gehen. Denn wer zum Beispiel am 4. Juli beim Konzert in Stuttgart dabeisein will, muss von heute an in einer Aldi-Filiale ein Ticket für die Mercedes-Benz-Arena lösen. Karten für das Stuttgarter Konzert sind in sechs Preiskategorien im Angebot, von 49,90 bis 89,90 Euro reicht die Spanne, im Preis enthalten sind alle Gebühren.

Online beginnt der Vorverkauf erst am 14. Oktober

Und so geht’s: An der Aldi-Kasse kauft man einen Ticket-Gutschein für die gewünschte Preiskategorie und erhält einen Kassenbon mit dem individuellen Ticketcode. Mit diesem Code kann man sich innerhalb der nächsten fünf Tage online auf aldi-tickets.de die besten Plätze sichern. Nach der Einlösung erhält man das gebuchte, offizielle Ticket per Post versandkostenfrei zugestellt. Pro Person gibt es maximal vier Tickets, die zudem von der Rückgabe ausgeschlossen sind. Die teuersten Plätze haben das Kürzel FOS, das für den Stehplatzbereich vor der Bühne steht (Front of Stage).

Wer keine Filiale des Discounters aufsuchen will, muss bis zum 14. Oktober warten. Dann sind auf aldi-tickets.de Karten online erhältlich für alle neun Konzerte in München (23. Mai), Hamburg (11. Juni), Leipzig (13. Juni), Berlin (14. Juni), Meppen (19. Juni), Köln (20. Juni), Frankfurt (27. Juni), Essen (28. Juni) und Stuttgart (4. Juli).

Zur Wahl des nicht ganz gewöhnlichen Vorverkaufmodus sagt Smudo von den Fantastischen Vier: „Zum einen entfällt dadurch die Frage nach den ,bekannten Vorverkaufsstellen’, die ja nicht jedermann bekannt und nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind. Zum anderen sind wir in der Lage, unsere Tickets ohne Gebühren und versandkostenfrei anzubieten. Es gibt klare Kategorien und klare Preise, keine versteckten Zusatzgebühren.“