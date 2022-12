7 Der Sattelzug rutschte auf den Grünstreifen und blockierte die Fahrbahn Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Spektakuläre Rutschpartie legt Autobahnkreuz lahm: Am Montag kam es gegen 14.40 Uhr auf der A 8 am Kreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 46 000 Euro. Das berichtet die Polizei am Tag danach. Ein 46-jähriger Sattelzuglenker war auf der A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs, um in der Folge am Autobahnkreuz Stuttgart auf die A 81 in Richtung Singen aufzufahren.

Im Kurvenbereich der Überleitung zur BAB 81 kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sich die Sattelzugmaschine um rund 180 Grad drehte und das Fahrzeuggespann im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Masterlift geborgen werden. Hierfür wurde die Überleitung zur A 81 in Richtung Singen zeitweise komplett gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa zwei Kilometern.