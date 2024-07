Bei 31 EM-Spielen dabei: Frankreichs Edelfan kommt ohne Hahn nach Stuttgart

5 Dennis Keifer und Clément d’Antibes (rechts) treffen auf dem Stuttgarter Schlossplatz das EM-Maskottchen Albärt. Foto: Sebastian Steegmüller

Clément d’Antibes ist einer der bekanntesten Fußballfans weltweit. Nach dem Halbfinale in München war er auch in der Landeshauptstadt zu Gast – allerdings ohne sein Markenzeichen.











Link kopiert



„Es tut mir leid, wir sehen uns bei den beiden Spielen im September.“ Diese kurze Nachricht hat der Franzose Clément d’Antibes nach dem Aus im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien noch in der Allianz Arena verschickt. Der Empfänger: Niemand geringeres als der Trainer der Équipe Tricolore, Didier Deschamps. Bereits am Tag nach der 1:2-Niederlage hat der 76-Jährige sein Lächeln wieder gefunden, als er in Stuttgart auf der Suche nach Souvenirs und EM-Erinnerungen ist. „Die Spanier sollen gegen England gewinnen, sie spielen den besten Fußball und haben es sich verdient.“