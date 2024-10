Behörden wollten Auswilderung: Biber-Diva Nibi darf bei Tierpflegern bleiben

3 Die Biber-Dame wurde im Alter von sieben Tagen von Tierpflegern gefunden. Foto: Jane Newhouse/Newhouse Wildlife Rescue/AP

Tierschützer finden ein Biber-Baby allein auf einer Straße, nehmen es auf und pflegen es. Zwei Jahre später ist Nibi zwar wohlauf und hat ein paar Diva-Allüren - in die Wildnis muss sie aber nicht.











Chelmsford - Ein Rechtsstreit zwischen Tierschützern und Behörden um ein Biber-Weibchen in den USA und dessen mögliche Auswilderung nach zwei Jahren in Pflege ist jetzt beigelegt. Nibi, wie der Nager genannt wird, darf zu Lehrzwecken weiterhin in der Tierpflegestation in Chelmsford im Bundesstaat Massachusetts bleiben und muss nicht in die freie Wildbahn, wie die staatliche Abteilung für Wildtiere des Bundesstaats mitteilte.