Nach dem Verlust seines Herzogtitels gerät Prinz Andrew erneut in die Schlagzeilen: Er soll einen Polizisten gebeten haben, Informationen über Virginia Giuffre zu beschaffen. Die Polizei geht den Vorwürfen nach.
Die Schlagzeilen um Prinz Andrew (65) reißen nicht ab. Nachdem der jüngere Bruder von König Charles III. (76) zuletzt seinen Herzogtitel abgelegt hat, werden jetzt neue Vorwürfe gegen ihn öffentlich. Andrew soll womöglich einen zum Schutz der Royals abgestellten Polizisten dazu aufgefordert haben, belastende Infos über Virginia Giuffre (1983-2025) zu sammeln - offenbar, um sie gezielt in Misskredit zu bringen. Guiffre, die im April durch Suizid verstarb, hatte behauptet, Andrew habe sie sexuell missbraucht, als sie erst 17 Jahre alt war.