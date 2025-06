Behörden-Gerangel um Gestank: Stinken dem Kreis die Aussagen der Stadt Leonberg?

1 Rund um ein Gewerbegebiet in der Leonberger Innenstadt belastet Gestank seit langem die Anwohner. Foto: Simon Granville

OB Cohn hat den Kampf gegen üble Gerüche zur Chefsache erklärt. Das Landratsamt hingegen betont gemeinsame Bemühungen. Von der Übertragung der Zuständigkeit könne „keine Rede“ sein“











Link kopiert



Erkennbar irritiert reagiert das Landratsamt in Böblingen auf eine per Pressemitteilung verbreitete Aussage der Stadt Leonberg, wonach bei der Suche nach des dortigen Gestankverursachers der Landkreis „die Zuständigkeit auf die Stadt Leonberg als Ortspolizeibehörde übertragen hat.“ Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) hatte am Dienstag das Thema zur Chefsache erklärt: Unter Federführung des Referats für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz übernehme die Stadt „die Koordination der Maßnahmen.“