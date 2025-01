Behörde gibt Entwarnung: Bauschutt von Villa doch nicht belastet

1 Die abgerissene Villa ähnelte dieser, in der Nähe befindlichen und inzwischen ebenfalls abgerissenen Villa. Foto: Wolfgang Voigt

Schlacke vom Abbruch einer historischen Villa am Killesberg hatte in Backnang für Aufregung gesorgt. Nun gibt das Landratsamt Entwarnung: entgegen einer Anzeige enthalte sie keine Schadstoffe.











Der Verdacht gegen einen Stuttgarter Immobilienunternehmer, belasteten Bauschutt aus dem Abbruch einer historischen Villa am Killesberg illegal entsorgt zu haben, scheint sich zu entkräften. Nach einer Untersuchung des auf einem Gelände in Backnang gelagerten Materials gibt das zuständige Landratsamt des Rems-Murr-Kreises Entwarnung. Entgegen den in einer Strafanzeige geäußerten Vermutungen enthalte es danach „keinen Asbest und ist auch sonst nicht weiter auffällig“, bestätigte eine Kreissprecherin. Das Material sei inzwischen ordnungsgemäß entsorgt worden, der entsprechende Nachweis liege der Behörde vor.