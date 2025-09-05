Behinderungen in Leonberg-Höfingen: Pforzheimer Straße bleibt länger gesperrt

Wegen „Verzögerungen im Bauablauf“ wird die zentrale Durchgangsstraße im Leonberger Stadtteil erst am 19. September freigegeben
Die Menschen im Leonberger Stadtteil Höfingen und auch viele Pendler sahen in freudiger Erwartung dem zweiten Wochenende im September entgegen. Danach sollte die Pforzheimer Straße wieder freigegeben werden. Doch jetzt teilt die Stadtverwaltung mit, dass „aufgrund einer erneuten Verzögerung im Bauablauf“ die Sperrung der zentralen Durchgangsstraße um vier Tage bis Donnerstag, 18. September, verlängert werden muss.