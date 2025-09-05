Behinderungen in Leonberg-Höfingen: Pforzheimer Straße bleibt länger gesperrt

Wegen „Verzögerungen im Bauablauf“ wird die zentrale Durchgangsstraße im Leonberger Stadtteil erst am 19. September freigegeben

Die Menschen im Leonberger Stadtteil Höfingen und auch viele Pendler sahen in freudiger Erwartung dem zweiten Wochenende im September entgegen. Danach sollte die Pforzheimer Straße wieder freigegeben werden. Doch jetzt teilt die Stadtverwaltung mit, dass „aufgrund einer erneuten Verzögerung im Bauablauf“ die Sperrung der zentralen Durchgangsstraße um vier Tage bis Donnerstag, 18. September, verlängert werden muss.

Darüber hinaus sind bis einschließlich Montag, 6. Oktober, die Straßen Am Himmelsgärtle zwischen Pforzheimer Straße und Kirchstraße sowie die Lachentorstraße im Kreuzungsbereich Pforzheimer Straße und der Gehwegbereich in der Pforzheimer Straße gesperrt. In diesem Zeitraum bleibt die Busumleitung weiter bestehen.

„Wir wissen, dass die Baustelle für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für alle Verkehrsteilnehmenden mit enormen Einschränkungen verbunden ist und bedauern die erneute Verlängerung sehr“, betonte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. „Gleichzeitig danken wir den Bürgerinnen und Bürgern herzlich für ihre außergewöhnliche Geduld und ihr Verständnis, das sie während der gesamten Bauzeit gezeigt haben.“

Die Pforzheimer Straße wird umfassend saniert. Auch Leitungen und Rohre werden neu verlegt. Die Arbeiten liefen schon im vergangenen Jahr und wurden in den Wintermonaten wetterbedingt ausgesetzt. Erst unlängst kam es zu einer neuerlichen Unterbrechung wegen Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und der Baufirma.