Behindertentestament und Betreuung: Was muss man beachten, wenn das behinderte Kind 18 wird?

Was muss man beachten, wenn das behinderte Kind 18 wird?

1 Ein Behindertentestament stellt sicher, dass das Kind und nicht der Staat vom Erbe profitiert. Foto: dpa/Christin Klose

Wird das Kind 18 Jahre alt, verlieren Eltern ihr Sorgerecht. Das gilt auch, wenn dieses eine schwerwiegende Behinderung hat und nicht für sich selbst sorgen kann. Entsprechend wichtig ist, sich rechtzeitig zu kümmern.











Der 18. Geburtstag des eigenen Kindes – für Eltern eines Kindes mit Behinderung sei das ein Riesenthema, so die Vorsitzende des Fördervereins Funk e.V., Margot Kuon, der sich für neurologisch erkrankte junge Menschen sowie deren Familien engagiert. Aus ihrer Elternarbeit weiß sie, wie belastend diese Zeit von vielen empfunden wird. Vieles habe sich in den Jahren zuvor eingespielt – und dann „kommt es noch mal richtig dicke“, weil so viele Probleme gelöst werden müssen. Von der ärztlichen Versorgung, weil das Kinderkrankenhaus nicht mehr zuständig ist, bis zum Wohnplatz.