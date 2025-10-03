Behindertensport: Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold

Markus Rehm sammelt das nächste Edelmetall. Der Weitspringer verlängert seine beeindruckende Siegesserie. Ein Sprinter holt seine erste internationale Medaille - und es ist gleich Gold.
Neu-Delhi - Prothesen-Weitspringer Markus Rehm hat seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut und seinen achten WM-Titel gewonnen. Bei der Para-Leichtathletikweltmeisterschaft in Neu-Delhi gewann er mit 8,43 Metern. Damit ist der 37-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen seit 2011 ungeschlagen und holte sein insgesamt 17. Gold bei Großereignissen.