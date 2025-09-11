Behindertenausweis übersehen: Entspricht nicht unserem Anspruch - Sindelfingen entschuldigt sich für Abschlepp-Irrtum

Ein Auto wird trotz Behindertenausweis abgeschleppt. Zu diesem Sindelfinger Ärgernis gibt es jetzt ein Happy End – und eine einleuchtende Erklärung.

Warum wird ein Auto trotz Behindertenparkausweis abgeschleppt? Diese Frage beschäftigte zuletzt nicht nur den Fahrer eines Mercedes Sprinter, dem genau dies vor zwei Wochen auf einem Parkplatz neben dem ehemaligen Gasthaus Hirsch in Sindelfingen passiert war. Ein Bericht über den Vorfall in dieser Zeitung hatte auch im Netz Diskussionen ausgelöst. Nun scheint es ein versöhnliches Ende für diese Geschichte zu geben – und eine mögliche Erklärung, warum es überhaupt erst dazu gekommen war.

„Habe gerade eben von der Stadt Sindelfingen einen Anruf erhalten“, schreibt Johannes Grabinski in dem ihm eigenen Telegrammstil an die Redaktion. Der Möbelunternehmer aus Regensburg berichtet von einer „unglücklichen Verkettung von Umständen“, die am 29. August dazu geführt habe, dass ein gemeinsames Essen mit zwei langjährigen Bekannten – beide in ihrer Mobilität stark eingeschränkt – in einer nervenaufreibenden und kostspieligen nächtlichen Odyssee geendet hatten. Als der 78-Jährige das Restaurant Casa Vecchia an diesem Abend verlassen hatte, war sein auf einem Behindertenparkplatz abgestellter Sprinter nämlich abgeschleppt worden – obwohl hinter der Windschutzscheibe ein gültiger EU-Behindertenparkausweis gelegen hatte.

Juristische Drohung und Leserbrief zeitigen offenbar Wirkung

In seiner Verärgerung hatte Grabinski seinen Anwalt eingeschaltet und zudem einen geharnischten Leserbrief geschrieben. Möglicherweise haben diese beide Druckmittel nun Wirkung gezeitigt? Als der Bericht über den Vorfall erscheint, klingelt bei Grabinski in Regensburg das Telefon. „Es wird der Vorfall sehr bedauert und um Entschuldigung gebeten“, erzählt der Bayer von dem Telefonat mit einem Rathausmitarbeiter. Die Stadt Sindelfingen habe ihm zugesagt, alle angefallenen Kosten zu übernehmen. Immerhin hatte Grabinski inklusive Taxifahrt und Zusatzgebühr für die nächtliche Auslöse vom Parkplatz des Abschleppdienstes fast 500 Euro berappen müssen.

Nach diesem Entgegenkommen klingt der Unternehmer versöhnlich und verständnisvoll. „Der Mitarbeiter vom Vollzugsdienst war wohl zu klein, um hinter die Windschutzscheibe schauen zu können“, erzählt er von dem Telefonat mit der Stadt. Schließlich sei so ein Sprinter recht hoch und werde zudem eher als Handwerkerauto und weniger als Behindertenfahrzeug wahrgenommen. Allerdings, so betont Grabinski, habe man den Parkausweis von der Seite durchaus gut sehen können.

In der Folge habe sich wohl jeder weitere Beteiligte auf den anderen verlassen und niemand habe mehr genauer hingeschaut, berichtet der bayrische Unternehmer von dem Gespräch mit dem Rathausmitarbeiter. Angeblich habe auch jemand im Casa Vecchia nachgefragt, allerdings haben weder er noch das Personal etwas mitbekommen, wie Gastwirt Gaetano Giglio auf Nachfrage mitteilt.

Auf der Facebook-Seite dieser Zeitung entbrennt zum Bericht über den Vorfall eine erhitzte Debatte. Teils ist von Abzocke die Rede, teils gibt es sarkastische Anspielungen auf den Fall eines vermeintlich herrenlosen Mercedes SL 280, der im Frühjahr im Stadtteil Maichingen abgeschleppt und zum Entsetzen des Besitzers verschrottet wurde. „Egal wie, wenn es ein Behindertenparkplatz ist, reicht ein Strafzettel, warum gleich abschleppen? Das ist unmenschlich“, empört sich eine Nutzerin.

Von der Stadt Sindelfingen gibt es tagelang keine Stellungnahme. Erst am Donnerstagmittag, vier Tage nach einer entsprechenden Anfrage dieser Zeitung, meldet sich eine Hauptamtsmitarbeiterin per Mail zu Wort. Die Rathausverwaltung bestätigt darin im Wesentlichen Grabiniskis Angaben und drückt ihr großes Bedauern aus. „Der Vorfall entspricht nicht unserem Anspruch an einen verantwortungsvollen, bürgernahen und respektvollen Umgang“, heißt es in der Antwort. „Wir haben interne Maßnahmen eingeleitet, um vergleichbare Fehlentscheidungen künftig zu vermeiden“, kündigt die Stadt an.

Es bleibt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit

Eine zentrale Frage bei dieser Aufarbeitung sollte dabei nach Ansicht von Johannes Grabiniski die Verhältnismäßigkeit sein. Schließlich sei der Sprinter mit seinem Regensburger Kennzeichen doch offensichtlich als ortsfremdes Fahrzeug erkennbar gewesen. Außerdem war es bereits Nacht und zudem sei ein weiterer Behindertenparkplatz direkt daneben die ganze Zeit über freigeblieben.

„Was passiert denn, wenn jemand in so einem Moment einen Notfall hat?“, fragt Grabinski. Diese Frage wird man sich bei Sindelfingens städtischem Vollzugsdienst vermutlich auch stellen.

Parkerleichterung für schwerbehinderter Menschen

Farblich

Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (Merkzeichen aG, Bl) oder vergleichbaren Einschränkungen können einen blauen EU-Parkausweis beantragen. Für Personen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen wie etwa Herz- oder Atemwegserkrankungen gibt es einen orangenen Parkausweis mit ähnlichen Rechten.

Rechtlich

Ein Behindertenparkausweis ist personenbezogen und somit nicht übertragbar. Er ist nicht an ein bestimmtes Fahrzeug gebunden, muss aber immer gut lesbar hinter der Windschutzscheibe platziert sein.