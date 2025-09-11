Behindertenausweis übersehen: Entspricht nicht unserem Anspruch - Sindelfingen entschuldigt sich für Abschlepp-Irrtum

Ein Auto wird trotz Behindertenausweis abgeschleppt. Zu diesem Sindelfinger Ärgernis gibt es jetzt ein Happy End – und eine einleuchtende Erklärung.
Warum wird ein Auto trotz Behindertenparkausweis abgeschleppt? Diese Frage beschäftigte zuletzt nicht nur den Fahrer eines Mercedes Sprinter, dem genau dies vor zwei Wochen auf einem Parkplatz neben dem ehemaligen Gasthaus Hirsch in Sindelfingen passiert war. Ein Bericht über den Vorfall in dieser Zeitung hatte auch im Netz Diskussionen ausgelöst. Nun scheint es ein versöhnliches Ende für diese Geschichte zu geben – und eine mögliche Erklärung, warum es überhaupt erst dazu gekommen war.