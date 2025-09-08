Behandlung von Schizophrenie: Transkranielle Magnetstimulation hilft gegen Stimmenhören

Forscher der Universität Tübingen konnten zeigen, dass die Transkranielle Magnetstimulation eine wirksame Möglichkeit ist für Menschen, die unter auditorischen Halluzinationen leiden.
Stimmen zu hören, ist für viele Betroffene äußerst belastend. Vor allem Menschen mit Schizophrenie leiden unter diesem Symptom. Häufig sind diese Stimmen, die Betroffene nur in ihrem Kopf hören, bedrohlich oder befehlend. Im Vordergrund steht bei der Behandlung bisher eine Kombination aus Medikamenten wie Antipsychotika und einer Psychotherapie. Allerdings haben vor allem entsprechende Medikamente teils erhebliche Nebenwirkungen und häufig nicht ausreichend wirksam.