Behandlung mit Creme: Donald Trump sorgt mit Hautausschlag am Hals für Rätselraten

Wie steht es um die Gesundheit von Donald Trump? Am Montagabend war ein roter Hautausschlag am Hals des US-Präsidenten zu sehen. Das Weiße Haus gab bereits eine Erklärung dazu ab.
Donald Trump (79) hat mit einem krustigen Hautausschlag am Hals erneut für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Der große rote Fleck war am Montagabend während der Verleihung von Ehrenmedaillen im Weißen Haus auf der rechten Halsseite des US-Präsidenten zu erkennen. Der Ausschlag erstreckte sich vom Ohr bis zum Hinterkopf.