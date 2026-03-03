Behandelbar, aber nicht heilbar: Tanz der Teufel-Star Bruce Campbell macht Krebserkrankung öffentlich

US-Schauspieler Bruce Campbell hat über die sozialen Netzwerke seine Krebsdiagnose bekannt gegeben. Die Krankheit sei behandelbar, aber nicht heilbar. Wegen der Behandlung muss er nun erst einmal beruflich kürzertreten.
Bruce Campbell (67), bekannt aus der "Tanz der Teufel"-Horrorreihe sowie der "Spider-Man"-Trilogie, hat am Montag öffentlich gemacht, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Der US-amerikanische Schauspieler wandte sich über die sozialen Medien an seine Fans, um ihnen mitzuteilen, dass er an einer Krankheit leide, die zwar "behandelbar, aber nicht heilbar" sei.