Begnadigung von Hunter Biden: Joe Bidens verwundbarste Stelle

1 Joe Biden im Jahr 1972 am Krankenhausbett seiner Söhne Beau und Hunter (vorn). Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/File Photo

Joe Biden hat seinen Sohn Hunter begnadigt. Obwohl er immer versprochen hatte, es nicht zu tun. Doch am Ende übernahm der Vater im Präsidenten das Kommando.











Joe Biden sagt gerne, er habe sich in den Jahrzehnten im Washingtoner Politikbetrieb seine Menschlichkeit erhalten, weil er sich jeden Abend in den Zug gesetzt und nach Hause zu seinen Söhnen gefahren sei. Dass er für Beau und Hunter verantwortlich gewesen sei, habe ihn gerettet. Im vielleicht dunkelsten Moment in einem Leben, das mit Tragödien nicht sparsam war. Es war der 18. Dezember 1972, als den damals 30-jährigen Joe Biden ein Anruf erreichte: Seine Frau Neilia habe zusammen mit den drei Kindern einen schweren Autounfall gehabt. Bidens Frau und seine 13 Monate alte Tochter Naomi waren sofort tot. Beau und Hunter lagen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. In die jüngere amerikanische Geschichte ging das Bild ein, das den frischgewählten Senator Biden bei seinem Amtseid zeigt – am Krankenbett seiner Söhne.