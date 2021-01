Animal Hoarding in Stuttgart Tierheim muss sich auf einen Schlag um mehr als hundert Tiere kümmern

Ein schwerer Fall von mutmaßlichem Animal Hoarding bringt das Stuttgarter Tierheim in Botnang in Betreuungsnöte. Es geht um 50 Katzen und 94 Vögel, die zuvor in einer Wohnung in Stuttgart lebten und sich dort offenbar unkontrolliert vermehrt hatten.