Begleitetes Trinken: Expertin klärt über die Gefahren auf

1 In Begleitung von ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten dürfen Jugendliche bereits ab 14 Jahren legal Alkohol trinken. Foto: imago images/Dreamstime

Das begleitete Trinken von Minderjährigen steht in der Kritik. Gesundheitsminister Lauterbach will die Regel sogar verbieten. Aber wie gefährlich ist Alkoholkonsum bei Jugendlichen wirklich? Dr. Reingard Herbst klärt im Interview auf.











In Deutschland dürfen 14- bis 16-Jährige in Anwesenheit ihrer Eltern offiziell Bier und Wein konsumieren. Die Idee dahinter: Wenn Minderjährige Alkohol kontrolliert kennenlernen, wird ihr Umgang damit bewusster. Das sehen aber nicht alle so. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte im Juli an, er wolle das sogenannte "begleitete Trinken" abschaffen. Die Anwesenheit von Erwachsenen ändere nichts daran, dass Alkohol für Kinder schädlich sei, sagte er. So sieht es auch Dr. Reingard Herbst, Chefärztin der Nescure-Privatklinik am See. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt sie, wie sich Alkohol auf Kinder auswirkt und wie oder ob Eltern einen gesunden Umgang fördern können.