Schlechte Noten, Sprachprobleme – für viele Azubis eine Hürde auf dem Weg zum Abschluss der Lehre. Die assistierte Ausbildung hält gezielt dagegen – und das seit Jahren erfolgreich.
Elyas Taghinian ist nicht auf den Mund gefallen. Freimütig erzählt der freundliche junge Mann mit dem braunen Lockenkopf und den großen dunklen Augen von seinen Lernproblemen: „Ich hatte reihenweise schlechte Noten in meinen Klassenarbeiten an der Berufsschule“, sagt der 25-Jährige. Seine Schwachpunkte: Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Fachkunde.