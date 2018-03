Beginn der Osterferien ADAC warnt vor Staus auf den Autobahnen

Von red/dpa/lsw 20. März 2018 - 07:18 Uhr

Vor allem auf dem Weg in den Süden drohen längere Staus auf den Autobahnen im Südwesten, Foto: dpa

Am Wochenende beginnen in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern die Osterferien. Auf einigen Autobahnen müssen sich die Reisenden auf längere Staus einstellen.

München/Stuttgart - Zum Start der Osterferien müssen sich Autofahrer auf dichten Reiseverkehr einstellen. In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern schließen die Schulen am Freitag, am Montag starten die zweiwöchigen Ferien. Wie der ADAC mitteilte, ist am Freitag und Samstag mit Engpässen auf vielen Autobahnen zu rechnen.

Betroffen sind unter anderem die A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel , die A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg und die A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg. In Österreich, Italien und der Schweiz ist die Verkehrssituation laut ADAC ähnlich.

Auf längere Fahrzeiten sollen sich Autofahrer etwa auf der Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einstellen. Zum Osterwochenende selbst wird jedes Jahr mit langen Staus gerechnet aber auch mit vollen Zügen.