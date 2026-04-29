Die erste Liveshow der aktuellen "DSDS"-Staffel ist gelaufen. Während Menowin Fröhlich mit Etta James' "I'd Rather Go Blind" Dieter Bohlen und Bushido begeisterte, mussten Valentina Wagner und Peter Heimerdinger die Show verlassen.
Acht von elf Talenten ziehen ins Halbfinale ein - das ist die nüchterne Bilanz der ersten Liveshow der aktuellen "DSDS"-Staffel am Dienstagabend. Doch über die reine Zahl hinaus dürfte vor allem ein Name in Erinnerung bleiben: Menowin Fröhlich (38). Der einstige Zweitplatzierte von 2010 lieferte mit Etta James' "I'd Rather Go Blind" einen Auftritt, der Dieter Bohlen (72) ein "Du bist eine 11 von 10! Du gehörst eindeutig zu den Gewinnern des Abends!" entlockte. Sichtlich aufgewühlt verließ Fröhlich am Ende mit Tränen in den Augen die Bühne.