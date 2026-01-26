Begeisterndes Konzert in Leonberg: Was Shanghai mit Leonberg und Gerlingen zu tun hat

Der international renommierte Pianist Tian Jiang ist auf den Bühnen der Welt zuhause. Warum er auch gerne im Ländle spielt, hat gute Gründe.
Frage: Was haben die legendäre Carnegie-Hall in New York und die überregional nicht ganz so bekannte Stadthalle in Leonberg miteinander zu tun? Antwort: Alle zwei Jahre gibt sich in Leonberg ein Pianist die Ehre, der zur internationalen Elite zählt und in der überaus renommierten Liste der Steinway-Künstler auftaucht: Tian Jiang aus Shanghai hatte schon vor zwei Jahren das Leonberger Publikum begeistert. Jetzt war er wieder da. Und erneut wurde der Pianist in der vollbesetzten Stadthalle stürmisch gefeiert.