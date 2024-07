Begeisternde Atmosphäre in Paris: So verzückt ist die Stadt der Liebe von den Olympischen Spielen

1 Glänzende Olympia-Atmosphäre: Fans in der Fechthalle. Foto: Imago//Koji Aoki

Lange Schlangen vor den Arenen, super Stimmung auf den Tribünen: Fans aus der ganzen Welt feiern in Paris ein Sportfest der Superlative. Die Athleten sind von der Olympia-Stimmung total beeindruckt.











Wer vor zwölf Jahren in London war, wird diesen Sommer nie vergessen. Die Olympischen Spiele zogen die Welt in ihren Bann, auch wegen ihrer sensationellen Stimmung. Insgesamt strömten damals 8,2 Millionen Fans in die Arenen, fast alle Stadien und Hallen waren zu sämtlichen Terminen ausverkauft. Für nicht wenige Wettbewerbe, erinnern sich Beobachter, gab es nicht mal mehr auf dem Schwarzmarkt Tickets. Jetzt in Paris? Könnte alles noch viel verrückter werden.