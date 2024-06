Begehrtes Wohnen in Stuttgart-Süd: Im Lehenviertel – wie das Viertel sich in 40 Jahren verändert hat

1 Das Lehenviertel ist begehrt. Das hat allerdings seinen Preis: Die Bevölkerung verändert sich und mit ihnen das Viertel. Foto: Achim Zweygarth/Zweygarth

Das Lehenviertel gilt seit langem als attraktives Wohnquartier. Viele Zugezogene genießen das „Dolce Vita“ im Süden der Stadt. Doch das hat auch einige Schattenseiten. Schon vor mehr als vierzig Jahren gab es deshalb richtig Ärger im Viertel. Den Grund dafür gibt es bis heute.











Noch bevor der Morgen graute, rückte das Räumkommando im Lehenviertel an. Rund 60 Einsatzkräfte der Polizei fuhren am 7. Mai 1981 um 5 Uhr in der Früh in der Lehenstraße 21 vor. Sie umstellten das Gebäude, leuchteten das Haus und die Straße davor mit Scheinwerfern aus, brachen die Haustür auf und drangen ins Gebäude ein. „Wir empfingen sie mit lautem Sirenengeheul, Luftballons und Papierschlangen“, berichtete einer der damaligen Hausbesetzer. Einige der „B.Setzer“, wie sie sich damals selbst titulierten, flüchteten aufs Dach, andere ließen sich an Händen und Füßen raustragen.